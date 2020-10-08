В Петербурге школьники, нуждающиеся в специальной диете, смогут получить компенсацию за питание

В Петербурге школьники, нуждающиеся в специальной диете, смогут получить компенсацию за питание
Компенсации за питание. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в Социальный кодекс. Постановления коснутся учащихся, страдающих хроническими заболеваниями. Так говорится в сообщении Смольного.

На данный момент такие обучающиеся имеют право на дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и (или) обед или комплексный обед для учащихся более старших классов.

Также, ученики имеют право на компенсационную выплату на питание в случае обучения на дому или нахождения на учебной практике вне учреждения.

При этом, для питания таких учащихся необходимо соблюдение специальных требований. Диеты, исключающие определенные блюда или продукты. В настоящее время обеспечить это в полной мере не могут образовательные учреждения, поэтому закон предлагает возможность по выбору родителя получения компенсационной выплаты в размере 100%, но только с одним условием – ученик должен учится очно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге школьники могут отправиться на каникулы досрочно.

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