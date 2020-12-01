В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 25 пенсионерок

В Казани задержали 38-летнего маньяка, подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. Об этом сообщает KazanFirst. Его жертвами становились пожилые жительницы Поволжья.

Как полагает следствие, в качестве жертв «поволжский маньяк» выбирал одиноких женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Первое убийство он совершил девять лет назад.

По версии следствия, он проникал в квартиры к одиноким женщинам под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты. Потом он начинал душить своих жертв с помощью бытовых предметов, из жилья квартир он забирал ценные вещи и скрывался с места преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим территорию, обратилась женщина без верхней одежды. Она объяснила, что выбежала из квартиры, чтобы спастись от своего избранника, который с ножом в руках угрожал её убить.