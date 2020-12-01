В комитете по транспорту прокомментировали информацию об увеличении интервала движения поездов

В комитете по транспорту прокомментировали информацию об увеличении интервала движения поездов
Средний интервал движения поездов составляет 3,5 минуты. Фото: Baltphoto

В комитете по транспорту Петербурга опровергли появившуюся 1 декабря в СМИ информацию об увеличении интервала движения поездов.

«С 1 декабря в метрополитене действительно вступил зимний график работы вестибюлей станций. Процесс выдачи составов на линию незначительно изменился, интервал движения в непиковые часы составляет не более 3.5 минут. В часы пик интервал не изменился. На пассажирах это не отразится», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета.

Пресс-секретарь городского метрополитена Юлия Шавель сообщила, что информация об изменении интервала движения не соответствует действительности. Она отметила, что с 1 декабря изменился график работы метро. Изменения касаются времени открытия вестибюлей для входа и выхода пассажиров. С графиком работы петербургской подземки можно ознакомиться на сайте предприятия.

«С 1 декабря 2020 года в Петербургском метрополитене вводится зимний график работы вестибюлей станций. Во внепиковые часы в связи с низким пассажиропотоком, возможно изменение количества составов на Линиях. При этом интервал движения значительно не изменится», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 1 декабря, в петербургском метро на 10% сократили количество составов, которые курсируют на линиях. Также сообщалось об увеличении интервала движения до 5 минут ранним утром и поздним вечером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что метрополитен Северной столицы не будет работать в новогоднюю ночь, как это происходило ежегодно, ввиду пандемии коронавируса.

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комитет по транспорту метро юлия шавель


 

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