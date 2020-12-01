Петербуржцев предупредили о гололедице в среду

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть южных и юго-западных направлений, его порывы будут достигать 5-10 метров с секунду. Днем скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -1…+1 градус, днем потеплеет до 0…+2 градуса. На дрогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.