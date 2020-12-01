Петербуржцев предупредили о гололедице в среду

Петербуржцев предупредили о гололедице в среду
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть южных и юго-западных направлений, его порывы будут достигать 5-10 метров с секунду. Днем скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -1…+1 градус, днем потеплеет до 0…+2 градуса. На дрогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветер гололедица погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский бизнесмен пойдет под суд за хищение 2 млн рублей при ...
Петербуржцев предупредили о гололедице в среду
В Германии назвали сроки укладки «Северного потока — 2»
Петербургский суд зарегистрировал дело о нарушениях в Ледовом дворце
В комитете по транспорту прокомментировали информацию об увеличении ...
Tele2 запускает виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова
С 1 января в Петербурге появятся уникальные «Подорожники»
Ледовый дворец закрыли после концертов Басты