Эрмитажные коты получат наследство из Франции

Коты Эрмитажа получат небольшое наследство из Франции. Гражданин Франции завещал небольшую сумму котам.

Об этом сообщил во время онлайн-встречи «ВКонтакте» гендиректор музея Михаил Пиотровский.

— У котов есть свои меценаты. Недавно во Франции человек завещал небольшую сумму нашим котам, — рассказал Пиотровский. Он также отметил, что это «очень трогательно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коты, проживающие в музее, не остались без внимания. Их продолжают кормить, балуя всякими вкусностями, а также играть с ними. На ролике видно, как малыши рады посетителям. От них передали привет всем петербуржцам, которые находятся сейчас дома