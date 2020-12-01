В Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем

В Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В среду, 2 декабря в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и днем в большинстве районов ожидается мокрый снег с дождем.

Ветер будет дуть южного и юго-западного направлений, ночью скорость порывов составит 5-10 метров в секунду, а днем он будет разгоняться до 3-8 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут -3 … + 2 градуса, а днем температура воздуха будет на уровне +3 …- 2 градусов.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.

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