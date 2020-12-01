В Дубае появится Снежный кинотеатр

В Дубае появится Снежный кинотеатр
В Аравийской пустыне недалеко от кинотеатра будет находиться грот Деда Мороза. Фото: Pixabay

В Дубае откроется первый на Ближнем Востоке Снежный кинотеатр.

Зимний кинотеатр запустили крытый горнолыжный курорт Ski Egypt совместно с сетью кинотеатров Vox Cinemas, пишет The National. Он появится в торгово-развлекательном центре Mall of the Emirates.

В Аравийской пустыне недалеко от кинотеатра будет находиться грот Деда Мороза. Планируется, что кинотеатр откроется 11 декабря и будет работать до конца февраля. Температура воздуха внутри него будет колебаться на уровне +2…+3 градуса.

В стоимость билета включены горячий шоколад с попкорном, грелка для рук, перчатки и теплая шапочка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжается капитальный ремонт детского кинотеатра «Уран». Ход работ проверил в субботу, 21 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в Смольном. Второй этап работ по отделке и ремонту фасада пройдет в следующем году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дубай зимний кинотеатр кинотеатр


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайский аппарат успешно сел на Луну
Штаб Трампа подал иск из-за нарушений во время выборов в Висконсине
В Петербурге спортивные соревнования пройдут при пустых трибунах
СКА не получал информацию об отмене матчей в Ледовом дворце
«Зенит» прибыл в Бельгию на матч Лиги чемпионов против «Брюгге»
В Ленобласти задержали замдиректора «Ленавтордор»: его ...
«Колумбарий надежд» в Шушарах восстановили и снова закрасили
В Германии при наезде автомобиля погибли четыре человека