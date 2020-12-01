В Дубае появится Снежный кинотеатр

В Аравийской пустыне недалеко от кинотеатра будет находиться грот Деда Мороза. Фото: Pixabay

В Аравийской пустыне недалеко от кинотеатра будет находиться грот Деда Мороза. Фото: Pixabay

В Дубае откроется первый на Ближнем Востоке Снежный кинотеатр.

Зимний кинотеатр запустили крытый горнолыжный курорт Ski Egypt совместно с сетью кинотеатров Vox Cinemas, пишет The National. Он появится в торгово-развлекательном центре Mall of the Emirates.

В Аравийской пустыне недалеко от кинотеатра будет находиться грот Деда Мороза. Планируется, что кинотеатр откроется 11 декабря и будет работать до конца февраля. Температура воздуха внутри него будет колебаться на уровне +2…+3 градуса.

В стоимость билета включены горячий шоколад с попкорном, грелка для рук, перчатки и теплая шапочка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжается капитальный ремонт детского кинотеатра «Уран». Ход работ проверил в субботу, 21 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в Смольном. Второй этап работ по отделке и ремонту фасада пройдет в следующем году.