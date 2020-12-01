Стоимость похорон в России могут снизить

В Госдуме рассмотрят законопроект, в случае принятия которого в стране может подешеветь оказание ритуальных услуг. Об этом сообщил автор проекта закона, член комитета нижней палаты российского парламента по транспорту и строительству Антон Жарков.

Он заявил в интервью «Парламентской газете», что законопроект предусматривает введение требований для участников рынка и повышение государственного контроля над исполнением ритуальных услуг. По словам Жаркова, это позволит снизить цены на процедуры, необходимые для организации похорон человека.

В частности будет введен запрет на продажу должностными лицами информации о смерти человека. По этой причине похоронные агенты не смогут связаться с близкими умершего и навязать ему какие-либо услуги.

Продолжить оказывать подобные услуги смогут только те организации, которые заключили соглашение с властями. Граждане смогут заказать организацию похорон только через государственные диспетчерские центры.

Кроме того, законопроектом предлагается возложить на региональные власти обязанности по содержанию кладбищ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоимость вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» оказалась одинаковой.