В Ленобласти задержали замдиректора «Ленавтордор»: его подозревают во взяточничестве

Речь идет о сумме в 3 миллиона 370 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере.

В Ленинградской области задержали заместителя директора ГКУ «Ленавтодор» из-за подозрений в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он вступил в приступный сговор с генеральным директором Ленинградского областного государственного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1». Замдиректора «Ленавтордор» обещал ему помочь заключить госконтракт за 3 миллиона 370 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Они уже изъяли документы и электронные носители из дома подозреваемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский полковник в запасе арестован по подозрению во взятке в четверть миллиона рублей.