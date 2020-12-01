Китайский аппарат успешно сел на Луну

«Чанъэ-5» пробудет там двое суток.

Модуль китайской миссии «Чанъэ-5» успешно сел на Луне сегодня, 1 декабря. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление. Ожидается, что аппарат пробудет на Луне двое суток, а затем вернуться обратно. Там ему предстоит выполнить ряд работ. На данный момент у специалистов уже есть несколько снимков с района посадки.

Отмечается, что аппарат отправился к Луне 23 ноября 2020 года. Он должен собрать лунный грунт и доставить его на Землю. Ученые хотят изучить его, чтобы понять, какого строение Луны. Уже 28 ноября аппарат вышел на орбиту Луны, а в этот вторник успешно сел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в NASA сообщили о наличии воды на солнечной стороне Луны. Но объем воды совсем небольшой: меньше, чем в пустыне Сахара.