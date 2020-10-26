В NASA сообщили о наличии воды на солнечной стороне Луны

В NASA сообщили о наличии воды на солнечной стороне Луны
На Луне нашли воду. Фото: unsplash

Представители NASA заявили, что им удалось обнаружить молекулы на повернутой к Земле стороны Луны. Сделать это удалось при помощи летающего инфракрасного телескопа SOFIA.

Молекулы воды были обнаружены в районе крупного кратера Клавиуса. Таким образом, ученые выяснили, что вода присутствует на всей поверхности планеты, а не только в затемненных местах, где есть лед. Но объем воды совсем небольшой: меньше, чем в пустыне Сахара. Исследователи сделали подобное открытие в первые. Научную работу проводили на базе стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA.

Сейчас специалисты пытаются выяснить, откуда на Луне могла появиться вода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью чайного пакетика. Место утечки предлагают заклеить скотчем.

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