В Германии назвали инцидент в Трире безумным поступком

«Безумным поступком» назвала произошедшее в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер. Она прибыла на место происшествия.

«Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребенок, малыш», — отметила она, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел 1 декабря. Водитель в Трире совершил наезд на пешеходов. Сейчас он задержан. Им оказался 51-летний мужчина. Мотивы его поступка устанавливаются. Проводится проверка по факту случившегося. По предварительной информации, в результате происшествия четыре человека погибли, в том числе и ребенок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области в среду, 19 августа, около трех часов дня произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход.