Модный бренд Topshop объявил о банкротстве

Глава ретейлера назвал этот день «крайне печальным».

Британский ретейлер Arcadia Group заявил о своем банкротстве сегодня, 1 декабря. Об этом сообщает Sky News. Компании был предложен кредит в размере 50 миллионов фунтов, но руководство его отклонило. Глава ретейлера Иэн Грабинер считает этот день «крайне печальным». Он отметил, что во всем виновата пандемия коронавируса – продажи упали, что не могло не сказаться на брендах.

Отмечается, что теперь руководить компанией будет аудиторская компания Deloitte. Ретейлер обещает не увольнять ни одного сотрудника. На данный момент по всему миру работает более 450 магазинов, три из них – на территории России.

В состав ретейлера входят бренды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Севкабель» признали банкротом, статус его территории уже сменили на общественно-деловой.