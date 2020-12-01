На Косыгина подрались две пьяные девушки

Конфликт между горожанками начался в автобусе.

В Санкт-Петербурге вечером 1 декабря произошла драка между двумя девушками. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Индустриального и Косыгина. Свидетели уверяют, что девушки начали ссориться в автобусе. Они матерились и «вели себя отвратительно». Своим поведением бунтарки привлекали к себе много внимания. Затем они вышли на остановке, где и произошел кулачный бой. По предварительным данным, петербурженки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина пострадал в массовой драке со стрельбой на Казанской улице. Полицейские оперативно прибыли на место разбирательств, но злоумышленники тут же скрылись на автомобиле марки Hyundai Solaris.