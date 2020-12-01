Вуди Аллен не против снять фильм в Санкт-Петербурге

Он считает Россию «прекрасной, удивительной страной».

Режиссер Вуди Аллен признался, что не против снять фильм в России, может быть даже в Санкт-Петербурге. Он будет ждать соответствующего предложения от желающих профинансировать киноленту. Об этом сообщает РИА Новости.

Аллен успел поработать в Париже, Барселоне, Нью-Йорке и других городах. Он считает, что Северная столица «один из самых красивых и воодушевляющих городов». В Петербурге режиссер был несколько раз и в первый ему не понравилось.

«Все было неприятно, еда была ужасной, мне хотелось поскорее уехать. Я вернулся годы спустя и все в городе стало безумно притягательным»,

— признался Аллен.

Он готов приступить к работе над новым фильмом после пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что съемки нового фильма с Козловским ограничат движение в центре Петербурга.