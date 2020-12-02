В мебельном магазине на Кантемировской произошел пожар

В мебельном магазине на Кантемировской произошел пожар
Сообщение о пожаре поступило в 21:10. Фото: Pixabay

Во вторник, 1 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Загорелся мебельный магазин на Кантемировской улице, дом № 37.

Сообщение о пожаре поступило в 21:10.

В ликвидации пожара участвовали девять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на втором этаже двухэтажного торгового помещения загорелись два погонных метра кабеля. Справиться с огнем удалось к 21:30. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.

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