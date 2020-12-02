ВОЗ: коронавирусом за неделю заболели почти 4 млн, растет смертность

В мире за минувшую неделю число зараженных COVID-19 достигло почти 4 млн человек, что меньше, чем за предыдущую неделю.

При этом число летальных исходов выросло почти на 70 тыс., что превышает показатели предшествующей недели, сообщает ТАСС.

В период с 23 по 29 ноября ВОЗ зарегистрировала в мире 3 935 330 случаев заболевания COVID-19 и 69 916 смертей. C 16 по 22 ноября зафиксировали 4 060 891 случаев заражения и 67 221 летальных исходов.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровело 1 803 467 пациентов, умерло 40 464 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.