В Ленобласти выпадет мокрый снег

В Ленобласти выпадет мокрый снег
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В среду, 2 декабря, в Ленинградской области выпадет мокрый снег с дождем.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южного направления будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

Днем температура воздуха прогреется до +3 градусов.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность и сохранять бдительность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.

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