Артистов Мариинского театра угрожали облить кислотой и взорвать

На электронную почту Мариинского театра поступило сообщение о готовящихся взрывах театра и угрозах применения кислоты в отношении артистов театра.

В полицию обратился сотрудник Мариинского театра и рассказал о том, что неизвестные лица в период с 23 ноября по 1 декабря отправляли письма о готовящихся взрывах.

Правоохранительные органы проводили проверку здания и прилегающей территории.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, взрывных устройств и веществ не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мариинский театр в Петербурге подсчитал убытки, понесенные во время коронавирусной пандемии. По словам руководителя, бюджет «Мариинки» составляет три миллиарда рублей от продажи билетов в год, а также один миллиард от гастролей и концертов.