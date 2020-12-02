Депутаты просят Беглова разобраться с плакатами с изображением Четырбока 

В Петербурге группа депутатов обратилась к губернатору Александру Беглову из-за рекламных плакатов с Денисом Четырбоком, которые были расклеены по городу.
Речь идет о плакатах, которые появились в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах.
Депутатский запрос в среду, 2 декабря, на заседании Законодательного собрания представил председатель Вячеслав Макаров.
На плакатах утверждается, что депутат якобы причастен к ряду законов против бизнеса. Речь идет, в том числе о введении запрета на организацию квестов для детей.
«Речи о полном запрете на посещение квестов детьми в документе не идет», — говорится в групповом депутатском запросе.
Уточняется также, что недостоверной является информация на плакатах о том, что существует запрет на размещение торговых объектов о мемориальных досок. Между тем, закон ограничивает расстояние до них определенной дистанцией.
По словам Макарова, исполнители расклейки плакатов уже задержаны.
«Высокое качество полиграфии и синхронность действий лиц, расклеивавших плакаты, свидетельствуют о действиях хорошо организованной группы», — отмечается в запросе.
Как отметил спикер, кампания была развернута в преддверии выборов в Законодательное собрание, которые пройдут в сентябре следующего года.
«Мы ждем ответа органов исполнительной власти. Если будет продолжаться вмешательство, последует жесточайшая реакция», — заключил Макаров.
Виновных депутаты просят привлечь к ответственности.
Отметим, что одним из последних законопроектов депутата Четырбока, который является героем плакатов, стал закон «о наливайках». Он должен будет ограничить продажу спиртного в многоквартирных жилых домах. В среду, 2 декабря, планируется, что его рассмотрят во втором чтении.