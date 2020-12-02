Депутаты просят Беглова разобраться с плакатами с изображением Четырбока 

Депутаты просят Беглова разобраться с плакатами с изображением Четырбока 
Депутат Денис Четырбок. Фото: Заксобрание Петербурга

В Петербурге группа депутатов обратилась к губернатору Александру Беглову из-за рекламных плакатов с Денисом Четырбоком, которые были расклеены по городу.

Речь идет о плакатах, которые появились в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах.

Депутатский запрос в среду, 2 декабря, на заседании Законодательного собрания представил председатель Вячеслав Макаров.

На плакатах утверждается, что депутат якобы причастен к ряду законов против бизнеса. Речь идет, в том числе о введении запрета на организацию квестов для детей.

«Речи о полном запрете на посещение квестов детьми в документе не идет», — говорится в групповом депутатском запросе.

Уточняется также, что недостоверной является информация на плакатах о том, что существует запрет на размещение торговых объектов о мемориальных досок. Между тем, закон ограничивает расстояние до них определенной дистанцией.

По словам Макарова, исполнители расклейки плакатов уже задержаны.

«Высокое качество полиграфии и синхронность действий лиц, расклеивавших плакаты, свидетельствуют о действиях хорошо организованной группы», — отмечается в запросе.

Как отметил спикер, кампания была развернута в преддверии выборов в Законодательное собрание, которые пройдут в сентябре следующего года.

«Мы ждем ответа органов исполнительной власти. Если будет продолжаться вмешательство, последует жесточайшая реакция», — заключил Макаров.

Виновных депутаты просят привлечь к ответственности.

Отметим, что одним из последних законопроектов депутата Четырбока, который является героем плакатов, стал закон «о наливайках». Он должен будет ограничить продажу спиртного в многоквартирных жилых домах. В среду, 2 декабря, планируется, что его рассмотрят во втором чтении.

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