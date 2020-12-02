В Петербург не пустили крупную партию коряг Мопани

В Петербург не пустили крупную партию коряг Мопани
Выпуск груза был запрещён. Фото: Pixabay

В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль сотрудников Россельхознадзора.

Коряги Мопани весом 21,5 тонны прибыли из ЮАР, но до адресата — компании из Приморского края, так и не дошли, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Эта компания занимается оптовой торговлей лесоматериалами. В ходе проверки выяснилось, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью, а содержащиеся в нём сведения не соответствуют информации, указанной в коммерческих и транспортных документах.

Выпуск груза был запрещён. Кроме того, в отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты продолжат осуществлять высадку зеленых насаждений, а также восстанавливать газоны и дорожки до 16 ноября, а не 15 октября, как это было обычно.

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