В Петербурге продолжат высаживать новые деревья до середины ноября

Теплая погода, установившаяся в Северной столице, позволила продлить агротехнический период на месяц.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в городском комитете по благоустройству. Таким образом, в 2020 году специалисты продолжат осуществлять высадку зеленых насаждений, а также восстанавливать газоны и дорожки до 16 ноября, а не 15 октября, как это было обычно.

Продлению поспособствовали плюсовые температуры, которые продолжают преобладать в городе во втором осеннем месяце.

В планах комитета на эту осень стоит высадка более 4 тысяч деревьев (клены, березы, яблони, ивы, и многие другие) и 13 тысяч кустарников. Профессиональные садовники посадят розы, спиреи и барбарис.

Работы по благоустройству планируется провести в различных районах города. Самые масштабные пройдут в Приморском парке Победы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Красносельского района борются за деревья в Полежаевском парке.