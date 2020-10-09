В Петербурге продолжат высаживать новые деревья до середины ноября

В Петербурге продолжат высаживать новые деревья до середины ноября
Посадка дерева. Фото: gov.spb.ru

Теплая погода, установившаяся в Северной столице, позволила продлить агротехнический период на месяц.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в городском комитете по благоустройству. Таким образом, в 2020 году специалисты продолжат осуществлять высадку зеленых насаждений, а также восстанавливать газоны и дорожки до 16 ноября, а не 15 октября, как это было обычно.

Продлению поспособствовали плюсовые температуры, которые продолжают преобладать в городе во втором осеннем месяце.

В планах комитета на эту осень стоит высадка более 4 тысяч деревьев (клены, березы, яблони, ивы, и многие другие) и 13 тысяч кустарников. Профессиональные садовники посадят розы, спиреи и барбарис.

Работы по благоустройству планируется провести в различных районах города. Самые масштабные пройдут в Приморском парке Победы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Красносельского района борются за деревья в Полежаевском парке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агротехнический период комитет по благоустройству


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге студентов Первого Меда отправят лечить пациентов с коронавирусом
В Москве хотят закрыть бары и ночные клубы из-за COVID-19
Прокуратура возьмет на контроль ситуацию на Урале, где мать полгода прятала ...
Несчастный случай в школе, ядовитые свалки и призывы уходить на ...
В Петербурге сотрудница турфирмы с «условкой» возместит ...
В Петербурге продолжат высаживать новые деревья до середины ноября
Нобелевскую премию мира вручили Всемирной продовольственной программе
В Мариинском театре покажут оперу «Дон Карлос» с переболевшей ...