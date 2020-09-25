Жители Красносельского района борются за деревья в Полежаевском парке

Жители Красносельского района борются за деревья в Полежаевском парке
Активисты призывают следить за соблюдением требований в области охраны окружающей среды. Фото: pixabay.com

Жители Красносельского района Северной столицы стараются спасти деревья в Полежаевском парке, которые сжигают по неизвестной причине.

Петербуржцы заметили за уничтожением деревьев представителей Управления садово-паркового хозяйства (УСПХ) Красносельского района. Активисты возмущены действиями ведомства и считают, что это наносит существенный ущерб экологии. Неравнодушные жители района обратились в Комитет по природопользованию за разъяснениями.

В свою очередь, ведомство подтвердило происходящее в Полежаевском парке и направила в отношении СПб ГУСПХ «Красносельское» предостережение о необходимости соблюдения требований в области охраны окружающей среды, передает NevaToday. Защитники парка призывают окружающих следить за нарушениями и, в случае обнаружения, снимать их на фото и видео.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологическая безопасность станет одним из приоритетов закона о социальных гарантиях в Ленобласти.

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