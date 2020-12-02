Суд Петербурга отказался проводить повторную психиатрическую экспертизу историка Соколова

Суд Петербурга отказался проводить повторную психиатрическую экспертизу историка Соколова
Соколова считают полностью вменяемым. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В среду, 2 декабря, в Северной столице прошло очередное заседание по делу экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, жестоко убившего свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастию Ещенко.

Как информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд, приняв к сведению мнения участников процесса, счел, что показания для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении Соколова отсутствуют.

Напомним, что на слушании 11 ноября новый адвокат историка Сергей Лукьянов потребовал признать недействительным результаты предыдущей экспертизы и провести новую. Правозащитник заявил, что в первый раз специалисты допустили ряд недочетов. Добавим, что по итогам первой, и пока единственной, психиатрической экспертизы Соколов был признан полностью вменяемым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историк решил подать в суд на «Первый канал» и свою бывшую любовницу, которая дала журналистам откровенное интервью.

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