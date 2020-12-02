Ветврач Сергей Середа: эвтаназия животных должна быть гуманной

Зверей на зверофермах надо подвергать гуманной эвтаназии до того, как снимать с них шкуры, считает президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа.

Как рассказал он на пресс-концеренции, сейчас на умерщвлении животных экономят, используя препараты, заставляющие зверей задыхаться. А этот процесс может длиться до нескольких минут. Зверофермы, где добывают мех для дорогих изделий, в одночасье закрыть не получится, говорит эксперт. Он считает, что нужно сделать так, чтобы животные там хотя бы не погибали в муках. Снятию шкуры со зверька должна предшествовать эвтаназия, причем гуманная, в течение которой он не будет страдать.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что, по мнению депутата Законодательного собрания Ленинградской области Валерии Коваленко, зверофермы как отрасль нужно поставить в такие условия, чтобы поддерживать их стало экономически невыгодно.