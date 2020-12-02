В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Четырбока

В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Четырбока
Денис Четырбок. Фото: www.assembly.spb.ru

В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Дениса Четырбока. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров попросил найти заказчиков кампании.

Об этом спикер парламента рассказал на заседании в среду, 2 декабря. Речь идет о плакатах, которые появились в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах.

На плакатах утверждается, что депутат якобы причастен к ряду законов против бизнеса. Речь идет, в том числе о введении запрета на организацию квестов для детей. Виновных депутаты просят привлечь к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе призвали перевести все петербургские школы на «дистанционку». Уровень заболеваемости педагогов составляет около 5-6 процентов.

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