Скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме «Весна на Заречной улице»

Скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме &#171;Весна на Заречной улице&#187;
Нина Иванова. Фото: кадра из фильма "Весна на Заречной улице"

Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая учительницу Татьяну Сергеевну в фильме «Весна на Заречной улице». Ее не стало 1 декабря.

Трагическое известие сообщили в Союзе кинематографистов России. Актриса скончалась на 87 году жизни после продолжительной болезни.

Прощание с актрисой состоится в пятницу, 4 декабря.

Свою первую роль Нина Иванова сыграла в десятилетнем возрасте в фильме «Жила была девочка». Но широкую известность ей принесла именно роль в «Весне на Заречной улице».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине президента Пушкинского музея Ирины Антоновой. Ее не стало на 99 году жизни. Позже выяснилось, что причиной ее смерти стал коронавирус.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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