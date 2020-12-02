Британские специалисты назвали предвестники инфаркта

Инфаркт может быть и без резких болей в области грудной клетки. Фото: Pixabay

Инфаркт может быть и без резких болей в области грудной клетки. Фото: Pixabay

В Великобритании медики рассказали, как распознать симптомы, которые говорят о надвигающемся сердечном приступе.

В первую очередь медики напомнили, что сердечный приступ не всегда начинается с резких болей в области грудной клетки. Чаще всего инфаркт сопровождается другими симптомами. Среди них боль, которая отдает в руку, головокружение, проблемы с дыханием, тошнота, повышенное потоотделение, а также кашель.

Сердечный приступ происходит из-за недостаточного количества крови, которая поступает в сердце. Вследствие этого возникает дополнительная нагрузка на мышцы, передает Express.

В Национальной службе здравоохранения Британии предупредили, что при инфаркте может и не возникнуть боли в груди, особенно у женщин, пожилых людей и тех, кто страдает диабетом.

Чтобы снизить риски сердечного приступа, специалисты советуют употреблять больше овощей и фруктов и не забывать про физическую активность.

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