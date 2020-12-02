Вручение премии «Оскар» в 2021 году пройдет в обычном формате

Вручение премии &#171;Оскар&#187; в 2021 году пройдет в обычном формате
Премия "Оскар" будет вручаться в очном формате. Фото: pixabay.com

Представитель Американской телеакадемии рассказал журналистам, как будет проходить церемония вручения премии «Оскар» в следующем году.

Известно, что церемония награждения состоится в традиционном очном формате. Как пишет Variety, из-за коронавирусной пандемии мероприятие пришлось перенести на два месяца. Таким образом, премии «Оскар» будут вручать 25 апреля.

Организаторы настаивают на очном проведении церемонии, даже если кинотеатры останутся закрытыми. Скорее всего, вручение наград пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе. В кинотеатре эту информацию пока не комментируют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм Кончаловского выдвинули на «Оскар» от России. Лента рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, который произошел в 1962 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ковид оскар премия церемония вручения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
НАТО обвиняет Россию в наращивании мощи в Крыму
Пассажир пытался улететь из Пулково с $90 тыс. в чемодане
На юге Петербурга ликвидировали крупную аварию на трубопроводе
Эндокринолог рассказала, кому опасно есть картофель
Жители Ленобласти останутся без кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
Вручение премии «Оскар» в 2021 году пройдет в обычном формате
Миллионы жителей Петербурга защитились от гриппа
Дзюба пропустит матч «Зенита» против «Брюгге»