Вручение премии «Оскар» в 2021 году пройдет в обычном формате

Представитель Американской телеакадемии рассказал журналистам, как будет проходить церемония вручения премии «Оскар» в следующем году.

Известно, что церемония награждения состоится в традиционном очном формате. Как пишет Variety, из-за коронавирусной пандемии мероприятие пришлось перенести на два месяца. Таким образом, премии «Оскар» будут вручать 25 апреля.

Организаторы настаивают на очном проведении церемонии, даже если кинотеатры останутся закрытыми. Скорее всего, вручение наград пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе. В кинотеатре эту информацию пока не комментируют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм Кончаловского выдвинули на «Оскар» от России. Лента рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, который произошел в 1962 году.