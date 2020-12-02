Названы самые популярные в России приложения на iPhone

В число самых популярных приложений на iPhone у российских пользователей в 2020 году вошли социальные сети и мессенджеры. Список составила компания Apple на основе данных магазина App Store.

Так, лидирующие позиции достались китайской соцсети TikTok, сервису видеоконференций Zoom, мессенджеру Telegram, который был официально разблокирован этим летом. В десятку также вошли мессенджер WhatsApp, социальные сети Instagram и «ВКонтакте», видеохостинг YouTube, приложение «Сбербанк Онлайн», онлайн-магазин Wildberries и приложение «Госуслуги».

Также был создан рейтинг платных приложений для «яблочного» телефона. Его возглавили приложение «Моя статистика для «ВКонтакте», редактор фото TouchRetouch и приложение «HUD Speed — антирадар ГИБДД».

Среди бесплатных игр победителями стали Among Us!, Brain Out, PUBG Mobile: Metro Royale. Тройку платных игр составили Plague Inc., Minecraft и Earn to Die 2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роскачестве объяснили опасность подключения автоплатежей.