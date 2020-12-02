В Роскачестве объяснили опасность подключения автоплатежей

Для обеспечения дополнительной безопасности на смартфон можно установить антивирус и регулярно проверять систему на наличие вирусов. Фото: pixabay

Для обеспечения дополнительной безопасности на смартфон можно установить антивирус и регулярно проверять систему на наличие вирусов. Фото: pixabay

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, что подключение автоплатежей может сыграть с пользователем злую шутку.

К примеру, из-за ошибки деньги могут уходить на совсем другие счета, и по нужным вам реквизитам будут копиться долги. Кроме того, подключая автоплатеж, люди нередко забывают о сервисах, которые оплачивают. В этом случае, однако, можно узнать о своих подписках через мобильный банк. Эксперт отмечает, что это не касается подписок, оформленных не в самом банке, а во внешнем ресурсе — например, каком-нибудь приложении, передает агентство «Прайм».

В редких случаях в ваш смартфон может проникнуть вирус, который завладеет доступом к личной информации и, в том числе, мобильному банку. Тогда злоумышленники могут не только подключать автоплатежи, но и попросту снять с карты все деньги. Насибуллина настоятельно рекомендует при использовании автоматизированных платежей не игнорировать и не отключать информационные уведомления от банков, а также внимательно следить за тем, какие операции совершаются на вашем счету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему не стоит пользоваться найденным на улице смартфоном.