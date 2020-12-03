Врач назвал три способа быстро избавиться от простуды

Чтобы вылечиться от заболевания не обязательно принимать дорогостоящие лекарства. Фото: pixabay.com

Чтобы вылечиться от заболевания не обязательно принимать дорогостоящие лекарства. Фото: pixabay.com

Чтобы быстро избавиться от простуды, есть три простых способа, которые не подразумевают приема дорогостоящих лекарств. Их перечислила врач и британская телеведущая Сара Джарвис

По ее словам, при первых признаках простуды следует использовать спрей для горла, создающий защитный барьер от микробов. Также рекомендуется применять эхинацею. Однако у медицины пока нет однозначных данных, какие части растения и в каком объеме нужно употреблять.

Согласно данным издания Express, Джарвис, наконец, порекомендовала принимать витамин С или продукты, в которых он содержится: цитрусовые, перец, брокколи, брюссельскую капусту и картофель.

Также она напомнила о необходимости часто мыть руки при болезни и использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты стоит исключить из меню во время простуды. Во время болезни лучше воздержаться от разнообразия вредной еды.