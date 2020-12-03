Мигрант снял квартиру на Лиговском, а утром там нашли труп женщины

Тело погибшего было направлено в морг. Фото: pixabay

Тело погибшего было направлено в морг. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга в одной из квартир обнаружили труп женщины. На теле имелись следы насильственной смерти.

На пугающую находку наткнулись в среду, 3 декабря, в доме №65 по Лиговскому проспекту. На теле 38-летней женщины зафиксированы резанные рваные раны запястья правой руки и наружной стороны правого бедра.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело находилось в съемной квартире. Помещение, принадлежащее пенсионеру, снимал на сутки 40-летний гражданин Кыргызстана, зарегистрированный в Гатчинском районе. Теперь полиция занимается его поисками.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Лиговском обнаружили трупы молодой пары и белый порошок рядом.