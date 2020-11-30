В квартире на Лиговском обнаружили трупы молодой пары и белый порошок рядом

В квартире дома №123 по Лиговскому проспекту в Центральном районе Северной столицы обнаружили 22-летнюю петербурженку и 20-летнего жителя Калужской области без признаков жизни.

Около 8 часов вечера 29 ноября в правоохранительные органы обратился отец девушки, который заявил, что она уже три дня не выходит на связь. Попасть в её квартиру мужчина также не смог, и попросил вскрыть двери. К месту происшествия отправились полицейские и сотрудники МЧС, которые открыли дверь и застали трагическую картину.

Двое молодых людей, по итогам экспертизы, скончались еще два дня назад от передозировки наркотиков. Сейчас их тела направлены в морг для дополнительных исследований. На месте происшествия стражи порядка обнаружил также коробку с таблетками, пластиковую трубку, банковские карты со следами белого порошка и два пакетика с аналогичным веществом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Шкапина мужчина вонзил нож в сердце 51-летнему отцу.