В Петербурге мужчина вонзил нож в сердце отцу на улице Шкапина

В Петербурге мужчина вонзил нож в сердце отцу на улице Шкапина
Подозреваемый петербуржец сначала сбежал от правоохранителей в Москву, а затем явился в местный отдел полиции с повинной. Фото: pixabay

В ночь на воскресенье, 29 ноября, в квартире одного из домов по улице Шкапина в Адмиралтейском районе Северной столицы произошло убийство.

Как информируют правоохранительные органы, причиной трагедии стала семейная ссора. В полицию обратились с заявлением о чрезвычайном происшествии свидетели конфликта около полуночи. Оказалось, что в пылу дискуссии молодой человек схватил нож и вонзил его прямо в сердце отцу.

В итоге 51-летнего мужчину экстренно госпитализировали, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти жизнь пострадавшего не удалось — он умер в реанимации. Преступник при этом сбежал. Полиции удалось разыскать его в Москве спустя несколько часов — он пришел с повинной. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Маршала Блюхера нетрезвый горожанин открыл стрельбу с балкона.

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