Пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона на Блюхера

Пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона на Блюхера
Мужчина стрелял с балкона. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурга задержали пьяного мужчину, стрелявшего из охолощенного автомата на балконе жилого дома.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября, в доме №9 по проспекту Маршала Блюхера. Выстрелы доносились из квартиры на втором этаже. Прибывшие полицейские задержали на месте 42-летнего жителя Магаданской области и его 33-летнюю сожительницу, они снимали указанную квартиру.

Как сообщили в лавном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, мужчина рассказал полицейским, что произвел два выстрела из охолощенного автомата от скуки.

В отношении задержанного составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге.

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