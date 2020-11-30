Пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона на Блюхера

В Калининском районе Петербурга задержали пьяного мужчину, стрелявшего из охолощенного автомата на балконе жилого дома.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября, в доме №9 по проспекту Маршала Блюхера. Выстрелы доносились из квартиры на втором этаже. Прибывшие полицейские задержали на месте 42-летнего жителя Магаданской области и его 33-летнюю сожительницу, они снимали указанную квартиру.

Как сообщили в лавном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, мужчина рассказал полицейским, что произвел два выстрела из охолощенного автомата от скуки.

В отношении задержанного составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге.