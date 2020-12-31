ТОП-5 новогодних фильмов-2021

Gazeta.SPb собрала пять новогодних фильмов-новинок, которые можно смотреть всей семьей.

Рождество кота Боба (A Christmas Gift from Bob)

Жанр: семейный

Рейтинг: 12+

Этот фильм — продолжение истории об уличном музыканте Джеймсе Боуэне и его новом друге — коте Бобе, который изменил жизнь молодого человека в лучшую сторону. Теперь события развиваются под Рождество, и чтобы человек полюбил этот праздник, рыжему приходится творить настоящие чудеса. Напомним, киноприключения Джеймса и Боба сняты по мотивам книг, кокторые вот уже несколько лет возглавляют списки бестселлеров. К сожалению, эта картина для пушистого актера стала прощальной, потому что 15 июля 2020 года он скончался от полученных в аварии травм.

Серебряные коньки

Жанр: история, мелодрама, приключения

Рейтинг: 6+

Это отечественный фильм. События происходят в рождественском Петербурге 1899 года и рассказывают о сыне фонарщика Матвее и дочери крупного сановника Алисе, которым, казалось бы, не суждено было встретиться. Но случилось так, как случилось и теперь эти двоя помогут друг другу осуществить свои мечты. А в центре внимания окажутся посеребренные коньки.

Прабабушка легкого поведения

Жанр: комедия

Еще одна российская картина. Ее главный герой — обаятельный авантюрист Саша Рубинштейн, с легкостью примеряющий на себя любой образ. Напомним, в предыдущем фильме «Бабушка легкого поведения» (16+) он переоделся в собственную тетку и спрятался от криминальных боссов в доме престарелых, где влюбился в медсестру Любу. Теперь Саша пытается начать новую жизнь, но без приключений не обходится. Теперь зрители узнают, с чего все началось. Действие развернется в 80-е, в разгар летних Олимпийских игр. В прокат лента выйдет зимой 2021 года.

Рождественские хроники 2 (The Christmas Chronicles: Part Two)

Жанр: семейный, комедия, приключения

Рейтинг: 6+

Американская рождественская комедия режиссера Криса Коламбуса является продолжением серии фильмов «Рождественские хроники», где Курт Рассел исполнил роль Санта-Клауса. Вторая часть выпущена в конце ноября в цифровом виде на Netflix. Это история о циничном подростке Кейт, которая объединяется с Сантой, чтобы остановить таинственного волшебника, задумавшего отобрать у человечества Рождество.

Обратная связь

Жанр:комедия

Рейтинг: 16+

Это продолжение картины «Громкая связь» по оригинальному сценарию «Квартета И». Действие разворачивается 31 декабря. Семеро друзей собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год. Однако вечер оказывается полным сюрпризов, и все идет наперекосяк.

Напомним, что 2 декабря в Петербурге анонсировали новые антикоронавирусные ограничения, некоторые из которых вступили в силу 4 декабря и продлятся до 10 января. Они касаются работы театров, музеев, общепита, аквапарков и океанариумов, зоопарков и других мест.