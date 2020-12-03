В Петербурге задержали мужчину за изнасилование двух несовершеннолетних

В Петербурге задержали мужчину за изнасилование двух несовершеннолетних
Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование. Фото: Pixabay

В Северной столице неизвестный нападал на 10-ти летних школьниц возле дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 2 декабря в полицию об изнасиловании обратились сразу двое родителей пострадавших. Сначала поступило сообщении о том, что неизвестный домогался до школьницы возле одного из домов по улице Ленсовета в период с 5 по 25 июня. Затем аналогичное сообщение поступило уже от другого жителя Петербурга. Отец также 10-летней девочки указал то же адрес и даты преступления.

В итоге, по «горячим следам» сотрудники органов задержали подозреваемого возле одного из домов по улице Орджоникидзе.

На данный момент мужчина помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге неизвестный платил несовершеннолетней деньги за интимные фото в социальных сетях.

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