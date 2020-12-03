В Петербурге мужчина платил несовершеннолетней за обнаженные фото в соцсетях

14-летняя девушка в Северной столице согласилась на незаконный способ заработка в интернете. Мужчина получал от нее интимные фотографии за деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась мама девочки, которая заявила, что ее дочь добавила неизвестного мужчину себе в друзья в социальной сети «ВКонтакте». Тот, предложил ей отправлять свои обнаженные фотографии за деньги. Девочка согласилась на непристойный заработок.

В итоге, в период с 15 по 19 ноября школьница получала средства на банковскую карту и выполняла условия договора. Мама ребенка смогла узнать об этом от знакомой, которой в указанной соцсети скинули интимные фото девочки. После чего несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержанный за изнасилование получал от школьницы эротические фото.