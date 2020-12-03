В Петербурге задержали четверых подозреваемых в грабеже охранника на 2,5 млн

В Петербурге задержали четверых подозреваемых в грабеже охранника на 2,5 млн
Драка. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге полицейские задержали участников ограбления охранника на 2,5 миллиона рублей. В ходе обысков у мужчин нашли 14 мобильных телефонов и множество сим-карт.

Преступный инцидент произошел 22 мая около «Лахта Центра». По данным следствия, четверо грабителей избили 48-летнего начальника частного охранного предприятия, похитили его деньги, паспорт и удостоверение, после чего скрылись на авто марки KIA.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

Двое подозреваемых были задержаны 5 ноября. Еще двоих поймали 2 декабря. Все задержанные – граждане среднеазиатского государства в возрасте от 25 до 36 лет.

В настоящее время стражи порядка продолжают расследование дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании безработного жителя Гатчины, избившего охранника магазина на Стрельнинском шоссе.

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