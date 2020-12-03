В Петербурге до Нового года не будет новых ограничений из-за Covid-19

В Северной столице власти города не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции до Нового года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, принятых в городе ограничений на данный момент достаточно. В основном, новые ограничения коснутся уже новогодних праздников, но до них жители могут не ждать дополнительных мер.

«До конца года никаких дополнительных мер не планируем», – заявил Евгений Елин.

Кроме этого, в городе могут, наоборот, отказаться от ограничений из-за коронавируса. Для этого нужно, чтобы ситуация с инфекцией стабилизировалась за ближайшие две недели.

«Если нам удастся снять этот риск, то мы эти ограничения снимем, вернемся к ситуации, в которой были до введения ограничений. Двух недель хватит, чтобы это понять, начиная с сегодняшнего дня, в какой ситуации мы находимся», – добавил парламентарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга просят туристов не приезжать в город на Новый год.