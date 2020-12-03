В Колпино на предприятии общепита выявлено 19 случаев кишечной инфекции

Смольнинский районный суд вынес решение в отношении компании общественного питания, которая расположена на Ижорском заводе в Колпино.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в ходе проверок на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Причиной данных мероприятий стало 19 случаев острой кишечной инфекции с употреблением пищи производства ООО «Фуд Сервисез».

«В результате расследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не разработана и не согласована программа мероприятий по предотвращению вреда жизни и здоровья граждан, допущено изготовление продукции, не соответствующей требованиям регламентов», – говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге, суд вынес решение, по которому компания обязана в течение 90 дней разработать программу мероприятий по предотвращению вреда жизни и здоровья граждан и обеспечить содержание помещений, оборудования, инвентаря в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.

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