Дрозденко поручил предоставить детям медиков путевки в оздоровительные лагеря

В Ленинградской области дети медицинских работников, которые работают на передовой с коронавирусной инфекцией, отправятся в оздоровительные лагеря на зимних каникулах.

Как сообщает администрация Ленобласти в официальном Telegram-канале, губернатор региона Александр Дрозденко поручил предоставить максимальное количество необходимых путевок для детей данной категории.

«Не потому, что эти дети какие-то особенные, а потому, что их родители сейчас на передовой», – заявил парламентарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дрозденко призвал жителей Ленинградской области не заниматься самолечением.

Кроме этого, парламентарий убежден, что ситуация находится под контролем и нет причин для паники. При этом губернатор понимает, что существует проблема с лекарственным обеспечением.