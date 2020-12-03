Дрозденко поручил предоставить детям медиков путевки в оздоровительные лагеря

Дрозденко поручил предоставить детям медиков путевки в оздоровительные лагеря
Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области дети медицинских работников, которые работают на передовой с коронавирусной инфекцией, отправятся в оздоровительные лагеря на зимних каникулах.

Как сообщает администрация Ленобласти в официальном Telegram-канале, губернатор региона Александр Дрозденко поручил предоставить максимальное количество необходимых путевок для детей данной категории.

«Не потому, что эти дети какие-то особенные, а потому, что их родители сейчас на передовой», – заявил парламентарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дрозденко призвал жителей Ленинградской области не заниматься самолечением.

Кроме этого, парламентарий убежден, что ситуация находится под контролем и нет причин для паники. При этом губернатор понимает, что существует проблема с лекарственным обеспечением.

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