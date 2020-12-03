СК проводит проверку условий проживания в общежитии в Тайцах

Доследственная проверка в поселке Тайцы Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области

Доследственная проверка в поселке Тайцы Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области

В Ленинградской области организована проверка по сообщению СМИ о непригодных для проживания граждан условий в общежитии в поселке Тайцы.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области, для организации работы на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой произведен осмотр здания, опрошены жильцы, запрошены документы в администрации Таицкого поселения и в МУП ЖКХ «Сиверский»

«Зафиксированы антисанитарные условия содержания дома, вызванные ненадлежащей работой систем канализации и водоснабжения, что создает не отвечающие требованиям безопасности условия проживания в нем граждан, в том числе инвалидов», – говорится в сообщении комитета.

После установления всех обстоятельств ситуации будет дана правовая оценка.

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