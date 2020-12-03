Россиян призвали не игнорировать коронавирус и не «раскачивать лодку»

Эксперты считают, что вбросы и домыслы могут сыграть с людьми злую шутку.

В Ленинградской области продолжается борьба с коронавирусом. И пока одни стараются соблюдать меры предосторожности, другие отрицают серьезность проблемы. Это, отмечают специалисты, чревато серьёзными последствиями – коронавирус и без того распространяется слишком быстро. Опасна и другая ситуация: когда люди паникуют на пустом месте.

В социальных сетях можно встретить гневные посты о «бардаке» в больницах в Сосновом Бору. Журналисты Online47 выяснили, что жалобы не имеют под собой оснований – огромного скопления людей у кабинетов не наблюдается.

Тех, кто будоражит общественность своими рассуждениями, прозвали «кликушами». Эксперты предполагают, что они хотят получить лайки и репосты, а также удовлетворить потребность в общении.

«Думаю, следует согласиться с тем, что врачу реальнее превратиться в питающегося слухами блогера, чем наоборот – блогеру – во врача. Представьте, что будет, если превратится!»,

— отметил терапевт Александр Проценко.

Он убежден, что граждане должны подбадривать друг друга, а не делиться сплетнями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы, переболевшие коронавирусом, не должны будут вакцинироваться от Covid-19.