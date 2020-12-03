Туктамышева заразилась коронавирусом и не выступит на Кубке России

Туктамышева заразилась коронавирусом и не выступит на Кубке России
Елизавета Туктамышева пропустит соревнования. Фото: @liza_tuktik/ Instagram

Фигуристке придется пропустить соревнования из-за плохого самочувствия.

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева получила положительный результат теста на коронавирус. Она вынуждена отправиться на самоизоляцию и отказаться от участия в соревнованиях. Об этом сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Отмечается, что фигуристка должна была выступить на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который состоится 5-6 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт».

Также соревнования пропустит Дмитрий Алиев – чемпион Европы в мужском одиночном катании. Не уточняется, в каком состоянии находятся спортсмены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Локомотив» оштрафован за нарушение «антиковидного» регламента УЕФА. Если будет допущено еще одно нарушение, то клуб ждут более суровые санкции, вплоть за закрытия трибун.

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