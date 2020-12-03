Российская вакцина от коронавируса прибыла в Сербию

Российская вакцина от коронавируса прибыла в Сербию
Вучич заявил, что эксперты будут проверять российскую вакцину на эффективность. Фото: pixabay.com

Препарат используют для вакцинации местного населения после проверки.

Пробная партия российской вакцины «Спутник V» прибыли в Сербию. Речь идет о 20 дозах препарата, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на национальное телевидение РТС.

Президент Сербии Александар Вучич отметил, что страна готова закупать вакцины всех крупных стран, которые прошли процесс регистрации. Он считает, что у граждан должен быть большой выбор.

«Агентство безопасности переправило вакцину в институт Торлак, наши люди — специалисты Агентства по лекарствам в последующие дни и недели могут исследовать ее, чтобы потом нам сказать, можем мы это принять или нет»,

— заявил сербский лидер.

Также в ближайшее время в страну передадут препарат компании Pfizer.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят сократить срок выдачи результатов тестов на коронавирус. Сейчас их предоставляют в течение 48 часов.

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