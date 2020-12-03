В России хотят сократить срок выдачи результатов тестов на коронавирус

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Сейчас их предоставляют в течение 48 часов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нужно сокращать срок выдачи результатов тестов на коронавирус. Сейчас их выдают в течение 48 часов, а хотят в течение суток. Об этом пишет РИА Новости.

«Следующий этап — это сократить до 24 часов и далее сократить еще»,

— сказала Попова.

Напоминаем, что в России зарегистрировали 2,38 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли 1,86 миллионов человек. Летальных исходов — 41 607.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение коронавируса. Попова добавила, что коронавирус пришел в «свой сезон», то есть в осенне-зимний период. Она считает, что будет также весенний.