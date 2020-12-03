В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение коронавируса

Попова призвала граждане соблюдать меры предосторожности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда остановится распространение коронавируса. В эфире телеканала «Россия 1» она отметила, что очень важно соблюдать меры предосторожности: носить медицинские маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Попова добавила, что коронавирус пришел в «свой сезон», то есть в осенне-зимний период. Она считает, что будет также весенний.

«И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики»,

— сказала Попова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в стране «напряженной». Она заявила, что в разных регионах количество зараженных отличается: где-то совсем мало, где-то очень много.