Шведский корм для животных не прошел контроль петербургского Россельхознадзора

Корм для кошек и собак не прошел проверку. Фото: unsplash

Корм для кошек и собак не прошел проверку. Фото: unsplash

Инспекторы петербургского управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль корма для собак и кошек.

Как сообщили в пресс-службе управления, 24 ноября на складе временного хранения в Петербурге провели контроль пяти тонн корма для собак и кошек, который был заказан из Швеции петербургским предприятием, занимающимся розничной торговлей кормами.

Было установлено, что корм везли в машине, не заявленной в товаросопроводительных документах, и в меньшем количестве, чем было указано в иностранном ветеринарном сертификате. Кроме того, на корме для кошек не была указана дата выработки и срока годности.

Груз остановили, а в отношении получателя груза составили протокол об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково ветеринарный контроль успешно прошли 314 попугаев.